Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
ГлавнаяОбществоЖизнь

В РФ назвали дату обмена пленными, - СМИ

Украина и оккупанты Донбасса обменяются около 200 пленными.

В РФ назвали дату обмена пленными, - СМИ
Передача осужденных, которые содержались в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области, на подконтрольную Украине террит
Фото: facebook/Людмила Денісова

Украина и террористические "республики" Донбасса проведут обмен пленными 29 декабря на контрольном пункте пропуска "Майорск". Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

На видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - цитирует РБК источник СМИ РФ.

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Ранее на саммите в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также