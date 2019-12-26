Оставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые квартиры уже в феврале

15 семей из Золотого, которые остались без жилья из-за действий боевиков в 2018 году и переехали на подконтрольную Украине территорию, получат первые обещанные президентом Владимиром Зеленским квартиры в конце февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

"Мы уже начали делать ремонты квартир для переселенцев, которые пообещал президент. Первые сдадим уже в конце февраля, некоторые - в апреле, потому что они подключены к общей сети отопления", - сообщили в администрации.

Напомним, Киевская мэрия пообещала квартиры участникам АТО и лицам с инвалидностью в новом доме, который строят на месте бывшего общежития на бульваре Кольцова, 24а. В здании предусмотрено две 22-этажные секции, рассчитанные на 400 квартир.

Общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 18 тыс. кв.м. Разрешение на строительные работы выдано в сентябре 2019 года, ориентировочный срок работ – 28 месяцев.