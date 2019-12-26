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Со следующего года все воинские части перейдут на новую систему питания, - Минобороны

Реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей.

Со следующего года все воинские части перейдут на новую систему питания, - Минобороны
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания. Об этом министр сообщил на брифинге.

"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал он.

Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.

Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

Однако 27 июля скандальный Окружной админсуд Киева приостановил реформу питания в армии. Минобороны обжаловал это решение суда и 16 декабря суд разблокировал переход ВСУ на новую систему питания.

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Источник: "Украинские новости"
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