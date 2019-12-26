Мужчина утверждает, что заготовил 8 кг марихуаны с лета, для личного потребления.

В Константиновском районе Донецкой области у местного жителя дома обнаружили около 8 кг сушеной конопли. Мужчина утверждает, что хранил растения для личного потребления.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

"Поступила информация о том, что житель одного из населенных пунктов Константиновского района хранит дома марихуану. В результате проведения обыска информация подтвердилась... Сушеные и измельченные растения были разложены по всему дому нарушителя. Он объяснил, что заготовил эти продукты еще летом, а теперь использует для себя", - говорится в сообщении.

Точный вес будет установлен после экспертизы, но предварительная оценка показала, что это - около 8 кг.

Фото: Пресс-служба Нацполиции

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Напомним, ранее Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева по делу о незаконном выращивании конопли для лечения болевого синдрома.