Задержанный причастен к убийству участника АТО в Кагарлыке в 2017 году.

В городе Белая Церковь полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Отмечается, что задержанный - 47-летний уроженец Кагарлыка - неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

"В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции. Нападающий, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его сообщнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался, но при этом он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Меру пресечения для него выберет суд.

Напомним, в июле в Белой Церкви провели масштабную спецоперацию по задержанию членов ОПГ, в ходе которой было проведено 50 обысков. Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей.