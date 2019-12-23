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В киевском Гидропарке застрелили мужчину (обновлено)

СМИ назвали имя погибшего.

В киевском Гидропарке застрелили мужчину (обновлено)
Фото: kyivcity.gov.ua

В киевском Гидропарке в понедельник застрелили мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

"В результате инцидента пострадавший получил огнестрельные ранения и погиб на месте. Сейчас проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - заявили полицейские.

На место происшествия отправили следственно-оперативные группы, также приехали кинологи патрульные полицейские, врачи.

В Киеве начата специальная операция для поимки убийцы.

По данным издания "Информатор", стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот".

Неизвестный высокий мужчина с закрытым банданой лицом обстрелял автомобиль Toyota и скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона.

В 15:30 полиция ввела специальную операцию "Сирена".

Обновление. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщают в полиции Киева. Начато досудебное расследование. Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

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