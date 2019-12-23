В киевском Гидропарке застрелили мужчину (обновлено)

В киевском Гидропарке в понедельник застрелили мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве.
"В результате инцидента пострадавший получил огнестрельные ранения и погиб на месте. Сейчас проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - заявили полицейские.
На место происшествия отправили следственно-оперативные группы, также приехали кинологи патрульные полицейские, врачи.
В Киеве начата специальная операция для поимки убийцы.
По данным издания "Информатор", стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот".
Неизвестный высокий мужчина с закрытым банданой лицом обстрелял автомобиль Toyota и скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона.
В 15:30 полиция ввела специальную операцию "Сирена".
Обновление. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщают в полиции Киева. Начато досудебное расследование. Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.
Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, полученного в Гидропарке, оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.
Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.
Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.