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С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток 23 декабря в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях произошло три обстрела, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины

"Противник обстрелял позиции наших подразделений с гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в министерстве. 

Возле Лебединского огонь велся из разных гранатометов, неподалеку Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Пивденного оккупационные войска стреляли их  крупнокалиберного пулемета.

Сообщается также, что на участке отвода сил и средств в Станице Луганской соблюдается режим тишины. 

Напомним, по данным украинской разведки, с начала декабря на оккупированные части Донбасса продолжается ввоз новых партий мин и гранат. 

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