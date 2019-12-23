Нацполиция: при подрыве авто Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко

Для подрыва авто Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого в его убийстве Андрея Антоненко. Такие результаты взрывотехнической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста опубликовали в пресс-службе Нацполиции.

"Согласно с выводами экспертов, изъятое во время обыска у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - заявили в полиции.

Корпус мины был изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" в болгарском городе Русе. Он был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году.

По данным полиции, в корпусе мины эксперты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

"Именно этот материал и был в основе самодельных взрывчатых устройств, при помощи которого совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и подорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри предмета эксперты также нашли смешанные биологические следы", - сообщили в полиции.

В НПУ уточнили, что подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на ст. 63 Конституции. Также он отказался от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Напомним, во время подготовки к обыску главного подозреваемого в убийстве Павла Шермета - Андрея Антоненко - по адресу его проживания в центре Киева, оперативниками было установлено, что он в ходе ожидания начала процедуры по телефону связался с товарищем, проживающим с ним в одной квартире и попросил его "срочно вынести из квартиры зелёную вещь", лежавшую в его шкафу. Этот предмет был визуально похож на противопехотную мину МОН-50.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020. Апелляционное заседание было назначено на 20 декабря, однако его перенесли на 23 декабря.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Юлия Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.