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Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко

Прокуроры не пришли на заседание. 

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Фото: Макс Левин

Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – волонтера и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), передает "5 канал".

"Причина – неявка прокуроров. Следующее заседание назначили на 23 декабря, 13:20", - уточнили корреспонденты.

В суде сегодня должны были рассмотреть апелляционную жалобу защиты на избранную меру пресечения – содержание под стражей.

На заседание пришли адвокаты, волонтеры и нардепка от "ЕС" Яна Зинкевич. По информации канала, на поруки Антоненко готовы взять десять человек.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Юлия Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня, по версии следствия, она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Подробнее об этом деле можно прочитать в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?" 

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