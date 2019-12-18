Адвокат подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко подал апелляцию

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко подал апелляцию на решение суда об ее аресте. Об этом сообщил адвокат Владислав Добош на странице в Facebook.

В апелляционной жалобе указывается, что решение суда об аресте Кузьменко было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона и подлежит отмене.

В комментарии LB.ua Владислав Добош сказал, что ему предоставили только часть материалов дела на ознакомление, большинство из которых собраны в 2016 году. Вместе с тем, ему не предоставили исходники видеозаписей, по которым делали экспертизы, а также процессуальные документы, подтверждающие законность проведение прослушивания телефонов, проведение обысков и так далее. Также адвокат уточнил, что завтра, 19 декабря, состоится допрос Юлии Кузьменко. Она будет давать показания по делу.

Напомним, Печерский районный суд Киева 13 декабря арестовал вторую подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.