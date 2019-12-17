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Аппеляция оставила в силе решение об аресте экс-начальника следственного управления ГПУ

Щербина вышел под залог.

Аппеляция оставила в силе решение об аресте экс-начальника следственного управления ГПУ
Фото: 5 канал/ Евеліна Михайленко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил без изменений постановление следственного судьи первой инстанции об аресте экс-начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину с альтернативой в 2 млн 130 тыс гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения суд оставил без изменений постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении суда.

Напомним, бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине и его сообщнику - предпринимателю в сфере строительства - сообщили о подозрении в вымогательстве $150 тыс. взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

Президент Владимир Зеленский назвал задержанного Щербину "правой рукой" Трубы.

Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину с правом залога в два миллиона гривен.

Игорь Щербина был начальником Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. В тот период Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.

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