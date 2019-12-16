Декларація Омеляна: продовження судового розгляду

За версію слідства, ексчиновник в деклараціях за 2015-2016 роки умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно.

На думку прокуратури, вміст переписок підтверджує: перевірка НАЗК у липні 2017-го, що не встановила в деклараціях Омеляна ознак незаконного збагачення та недостовірного декларування , є неправдивою.

Вищий антикорупнійний суд перейшов до дослідження відеодоказів та листувань у справі ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо недостовірного декларування на суму близько 11 мільйонів гривень. Ці відео- та фотоматеріали детективи НАБУ отримали під час обшуків у ексчиновника та його дружини Світлани Бевзи у 2017 році.

Перевірка НАЗК - доказ невинуватості?

У телефоні Омеляна детективи НАБУ віднайшли фото екрану іншого телефону, де вказаний абонент "Анж. Стрж". Прокурори припускають, що це Анжела Стрижевська, яка у 2017 році була заступницею Генпрокурора Юрія Луценка. На фото - шматок тексту, що, на думку прокуратури, свідчить: доходи Омеляна не відповідають офіційно заробленим статкам.

Фото: Катерина Петренко

"З тексту вбачалось, що дії особи підпадали під ст. 212 Кримінального кодексу "Ухиляння від сплати податків". У підсумку НАЗК не встановила жодних порушень в деклараціях Омеляна. Прокуратура навела цей доказ, аби підтвердити, що перевірка НАЗК є сумнівною і не може розцінюватись як доказ невинуватості", - прокоментував прокурор САП Валентин Мусіяка.

Натомість адвокати обвинуваченого вважають прямим доказом невинуватості Омеляна перевірку НАЗК, яка жодних порушень у деклараціях за 2015-2016 роки не виявила.

Також у суді прокурори оприлюднили переписку Володимира Омеляна з Олексієм Геращенковим (першим заступником керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Порошенка), аби спростувати достовірність висновку НАЗК. Саме з тим Геращенковим, щодо якого у 2017-го року розгорівся скандал: колишня працівниця НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила його у кураторстві НАЗК та фальсифікації перевірок е-декларацій чиновників. У матеріалах слідства йдеться, що Геращенков надсилав Омеляну проект НАЗК і запитував: "Так нормально? Так влаштовує?"

Окрім цього, у суді долучили листування Володимира Омеляна з нинішнім очільником МВС Арсеном Аваковим. За версією прокуратури, Омелян відповідав йому в той час, коли відбувалось узгодження висновку НАЗК щодо декларацій. У вилученій переписці є повідомлення від обвинуваченого, де той дякує за підтримку та дає декілька пояснень щодо обгрунтування правдивості відомостей в його деклараціях.

Фото: Катерина Петренко

"Подання е-декларацій на той час - це був новий досвід. Тому я дійсно листувався з багатьма людьми, аби уникнути порушень. У листуванні пані Стрижевська пише, що виключила Омеляна з "чорного списку" НАЗК... Але логічне питання, хто туди включив і хто його формував? Наразі ми послухали лише позицію САП і НАБУ, а далі сторона захисту надаватиме роз'яснення і докази моєї невинуватості. Тому наразі я частково утримуюсь від коментування, аби не зламати лінію захисту", - сказав Омелян.

Які ще матеріали з обшуків дослідили?

Також у суді дослідили відео, вилучене з телефону Омеляна під час обшуку у 2017 році. На ньому ексурядовець вчить сина кермувати позашляховиком BMW X5. Відео зняте влітку 2015 року незадовго після придбання автівки. На думку прокуратури, це відео у сукупності доказів нібито також підтверджує: Омелян дійсно користувався і придбав для себе 5 червня 2015 року автівку BMW X5 вартістю понад 1 мільйон гривень, яку не вказав у своїх деклараціях за обидва роки і записав на рідного брата Максима Омеляна.

Окрім того, у суді долучили матеріали обшуку у травні 2018-го у чоловіка на прізвище Томецький, який допомагав купляти кілька автівок ексурядовцю і його брату. У вилученому з телефону листуванні Томецький наголошує Максиму Омеляну, що позашляховик куплено не у квітні, а в червні, а також скидає техпаспорт та фото автівки з різних ракурсів. На думку прокуратури, вони узгоджували позицію щодо надання свідчень Максимом Омеляном незадовго до його допиту, аби той не наплутав з автівками і підтвердив, що позашляховик нібито таки належить йому.

Натомість Володимир Омелян наступним чином прокоментував допит його брата у Львові:

"Людей відслідковували у нічний час доби, показували моє фото і примушували надавати свідчення, кажучи, що їм все про людину відомо. Я не маю претензій до столичних детективів НАБУ, але те, що відбувалось у Львові, - це найгірші вияви повернення до Радянського союзу", - сказав він.

Фото: Катерина Петренко Зліва -направо: Володимир Омелян та його адвокати Тарас Пошиванюк і Олександр Лисак

Також у суді долучили переписку, де Томецький надсилав не Максиму, а саме Володимиру Омеляну 5 червня 2015-го - в день купівлі позашляховика, техпаспорт та фото автівки з різних ракурсів. Прокурори заявили: це також доводить, хто реальний власник авто.

Переписки за добровільною згодою у Томецького вилучили під час обшуку без арешту майна. Проте адвокат Тарас Пошиванюк назвав ці докази недопустимими.

"Не дочекавшись за рішенням суду клопотання про арешт майна, детективи вчинили позапроцесуальні дії. Вони не мали права вилучати зміст переписки, оскільки навіть немає ухвали, за якою вилучене листування визнано речовим доказом", - сказав Пошиванюк.

Фото: Катерина Петренко

Натомість прокурор апелював, що в законодавстві не прописано про обов'язковість дочікуватись ухвали про визнання речовим доказом.

"Докази є допустимими, оскільки жодним фактом не заборонено оглядати майно під час обшуку. Це здійснили у присутності адвоката. Власник майна не заперечував, добровільно надав планшет та телефон. При ньому було вилучено зміст і повернено його майно", - розповів прокурор.

Не листуванням єдиним...

На судовому засіданні протягом години прокурор зачитав дані мобільних операторів щодо одночасного перебування абонентів: Володимира Омеляна, його дружини Світлани Безви та їх водія Володимира Бабюка. І співставив їх з інформацією щодо фіксації автомобіля BMW Х5 системою "Рубіж", встановленою на автодорогах України та окремих вулицях Києва.

Так, 5 червня 2015 року (день купівлі автівки) позашляховик зафіксувала камера "Рубіж" в Оболонському районі Києва о 20:41. До цього о 20:33 мобільні термінали Володимира Омеляна і Світлани Бевзи фіксувались також в Оболонському районі - в напрямку руху до Вишгорода. О 20:48 термінал дружини зафіксувала станція зв'язку у напрямку міста Вишгород.

"Таким чином, автомобіль відразу після придбання і реєстрації направився до місця тодішнього проживання Омеляна у Вишгороді. Ці та подальші дані засвідчують: задеклароване на брата авто, Володимир Омелян придбав для власного володіння і користування", - сказав прокурор.

Фото: Катерина Петренко

Також у оприлюднених прокурорами доказах йдеться, що 6 червня о 20:41 автомобіль зафіксований камерою у Оболонському районі у напрямку руху до Вишгорода. До цього о 20:33 термінал дружини фіксується в Оболонському районі, а о 20:46 - у Київській області у напрямку міста Вишгород. У цей же час мобільний телефон Максима Омеляна - брата ексурядовця - перебував у центрі Києва в районі Бесарабської площі, де він орендував квартиру.

Прокуратура наголошує: від червня до вересня 2015-го камери системи "Рубіж" систематично фіксували автівку БМВ Х5 у вечірній час при виїзді з Києва у напрямку Вишгорода. А відомості операторів зв'язку одночасно фіксували в цьому ж районі абоненти Володимира Омеляна та Світлани Бевзи. Натомість до вересня телефон Максима фіксувався лише у Києві. А з вересня до кінця року автівку фіксували вже у Києві при перетин мосту Метро, оскільки Омелян та його дружина вже мешкали в столиці.

"Так само багато фактів, коли Омелян залишався на правому березі Києва, а водій Бабюк і Світлана Бевза перетинали камери "Рубежу", фіксувались їх відповідні термінали. Це доводить поза розумним сумнівом, що автівкою від часу придбання користувався Омелян і його дружина", - сказав прокурор.

Фото: Катерина Петренко

Він також наголосив: натомість Омелян до вручення йому підозри пояснював, що буцімто лише кілька разів користувався автівкою, переважно, коли подорожував з братом.

"Я не знайомий з процедурою і жодним чином не буду на неї впливати. Але ми вже зрозуміли позицію обвинувачення: вони вважають, що це, мовляв, мій автомобіль, і я його придбав. Зараз відбувається затягування справи. Ми будемо прослуховувати й аналізувати кожен день за 2015 і 2016 роки? Мені шкода вашого і нашого часу, а також часу суду. Я б не хотів, щоби справу, яку завели при Порошенку, почали розглядати при Зеленському і закінчили при наступному президентові", - прокоментував Омелян.

Утім, адвокат Олександр Лисак переконаний, що позиція прокуратури грунтується на припущеннях.

Фото: Катерина Петренко Зліва-направо: Володимир Омелян та його адвокати Тарас Пошиванюк і Олександр Лисак

"Це припущення. Якби велося стеження у той час, тоді можна було б остаточно стверджувати про факт нібито володіння та користування позашляховиком", - сказав адвокат.

Насамкінець засідання колегія суддів ВАКС долучила 19 із 29 томів доказів обвинувачення і оголосила перерву у розгляді справи до 24 січня 2020 року.