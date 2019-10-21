Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела Омеляна

Высший антикоррупционный суд в понедельник начал рассмотрение дела против бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Омелян обвиняется в декларировании недостоверной информации по ст.366-1 Уголовного кодекса.

На первом заседании зачитали обвинительный акт, а также определили порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится через неделю, 28 октября.

Напомним, бывшего министра должны были судить не только за недостоверное декларирование, но и незаконное обогащение. Но эта статья Уголовного кодекса была признана неконституционной.

Следствие заявляло, что, работая исключительно на государственный службе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал машину на родного брата, но пользовался им с самого начала сам министр и его жена.

Подавая декларации за 2015-2016 годы, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективы НАБУ считают, что сведения в декларациях Омеляна за эти годы отличались от реальных более чем 8 млн гривен.

Напомним, что Омелян родился 30 января 1979 года. В 2000 году закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, а в 2001 году - Национальный университет "Львовская политехника". Продолжительное время работал в структуре Министерства иностранных дел. В Министерство инфраструктуры попал в декабре 2014 года, а с 14 апреля 2016 года занял должность министра в правительстве Владимира Гройсмана.

В конце августа 2019 года было назначено новое правительство, в котором места Омеляну не нашлось.