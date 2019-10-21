Семья Гладковского внесла за него 10,6 млн гривен залога, - адвокат

Сам он остается в СИЗО, пока оформляются документы.

Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского внесла за него 10,6 млн гривен залога.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Внесли (залог). Идет процесс оформления документов", - сказал он.

На данный момент, по словам, адвоката, Гладковский пока остается в СИЗО, поскольку нет еще подтверждающих документов.

Напомним, Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.

Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога.