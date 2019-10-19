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Суд арестовал Гладковского на два месяца

Сумма залога - 10 млн 623 тыс. грн.

Суд арестовал Гладковского на два месяца
Олег Гладковский
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 суток до 15 декабря экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского с возможностью внести залог. Об этом сообщает корреспондентка LB.ua.

Суд определил залог в размере 10 млн 623 тыс. грн.

В случае внесения залога суд запретил Гладковскому покидать территорию Киевской области и общаться с фигурантами дела.

Сам Гладковский не стал комментировать решение суда. Его адвокат Руслан Волынец сообщил, что защита не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

«Я буду рекомендовать [Гладковскому] внести залог», - сказал Волынец.

Напомним, Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.

Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит.

Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

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