У Гладковского появился еще один поручитель

Бывшего заместителя главы СНБО Олега Гладковского готов взять на поруки народный депутат Верховной Рады четвертого созыва Олег Зимин. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из заседания, где Высший антикоррупционный суд избирает ему меру пресечения.

Зимин стал четвертым поручителем.

Ранее о готовности взять на поруки Гладковского заявили два народных депутата от "Европейской солидарности" Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский.

Судья предупредил поручителей, что в случае нарушения Гладковским обязательства, каждый из поручителей должен будет уплатить около 40 тыс грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд в субботу продолжил избирать меру пресечения для бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковского подозревают в том, что он, будучи в должности заместителя председателя СНБО, использовал служебное положение и способствовал внесению изменений в оборонный заказ Минобороны на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", а также якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации в течение нескольких лет.

Прокурор САП Юрий Олефир просит арестовать Гладковского или избрать меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн. с обязательством, в том числе, носить электронный браслет.

Гладковский был задержан возле одного из ресторанов под Киевом 17 октября перед вылетом в Брюссель, куда он якобы планировал поехать на автовыставку. По словам прокурора, в НАБУ поступило сообщение, что Гладковский с семьей намерен покинуть территорию страны. Сам он все подозрения отрицает.