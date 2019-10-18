Федур назвал беспределом ситуацию с избранием меры пресечения Пашинскому

Адвокат Андрей Федур заявил о том, что ситуация с избранием меры пресечения Сергею Пашинскому называется одним словом - "беспредел". Об этом он написал в Фейсбуке, передает передаетЦензор.НЕТ.

"Беспредел (неограниченная власть, отсутствие законности, справедливости). Именно так сегодня (по горячим следам) я могу охарактеризовать ситуацию с избранием меры пресечения Сергею Пашинскому! Вопрос не в том, что Пашинский кому-то не нравится, или наоборот. Да и проблема собственно уже не в нем. Беда в другом. Народ и власть живут в Украине в разных параллельных мирах. У каждого Президента Украины, начиная с Кучмы, была своя сакральная жертва. На примере которой демонстрировалась людям "всесилие вождя" и покорность "Суда", - написал адвокат.

По его мнению у "нынешней Надежды Нации такой сакральной жертвой стал Пашинский". Однако, когда его развалится, он выйдет на свободу, "как вышли другие".

"Беда в том, что Украина так и не стала на путь демократического, цивилизованного развития. И при нынешней власти уже и не станет. Я не знаю сколько времени Господь отвел здесь господствовать нынешним, но закончат они грустно. Что касается Суда (его реформы), то я уже склоняюсь к мысли, что у украинцев остается только один путь - опыт Италии конца 70-х прошлого века.Без Суда (места цивилизованного разрешения спора) нет Государства, и народ не может жить на такой территории. В современной Украине были Майданы. Так, очевидно, по моему мнению, впереди революции и гражданская война, распад и деградация. Этот сценарий очевиден. Избежать его мы можем только через приход к власти настоящей национальной элиты. Государство спасет меньшинство. Большинство еще никогда не было право".

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

На сегодняшнем заседании судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.