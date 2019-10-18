Пашинскому грозят еще три подозрения

В ГПУ зарегистрированы три дела, где фигурирует Пашинский и Винник.

Генпрокурор Руслан Рябошапка допустил, что экс-нардепу Сергею Пашинскому предъявят еще три подозрения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"Уже на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой три производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот бывший народный депутат", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отрицает политическую ангажированность в делах против Пашинского. "Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрений", - подчеркнул генпрокурор.

Обновление. Советник гендиректора "Укроборонпрома", бывший нардеп Мустафа Найем в телеграме сообщил, что уголовные дела по Пашинскому касаются фактов хищения средств в оборонной сфере. Кроме Пашинского, в них фигурирует бывший нардеп Иван Винник.

По данным Найема, следователи НАБУ расследуют исполнение государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт", незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и закупки по завышенным ценам бронемашин Oncilla польской компании Mista.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Защита Пашинского решила обжаловать это решение, 17 октября суд должен был рассмотреть апелляцию, однако не сделал этого, поскольку не знает юридического адреса ГБР.

Бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать Пашинского им на поруки. Кроме того, за него готовы поручиться еще 10 человек.