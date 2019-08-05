Минобороны вместо "Дозоров" покупает созданные на его основе польские Oncilla

Министерство обороны вместо украинских БТР "Дозор-Б" закупает созданные на его основе польские Oncilla.

Об этом говорится в сюжете "Донбасс.Реалий".

"Дозор" впервые представили в 2004 году. В 2014 году секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что для украинских силовиков закупят 200 таких автомобилей, но вскоре выяснилось, что броневик провалил испытания Минобороны. По данным военных, ходовая часть броневика оказалась неудачной: испытуемая машина прошла около 8 тысяч километров, при этом частота поломок составила 4-5 на тысячу километров.

"Недостатков было около семи. Они касались температуры в отделении десанта, которая была выше, чем нужно. Они касались шумов, превышающих допустимый уровень. Они касались определенным образом превышений массы, которая была определена по техническому заданию", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

В результате в армию поставили только десяток "Дозоров". Первую и пока последнюю партию отправили в Вооруженные Силы Украины в 2016 году.

Вместо этого в 2018-2019 году согласно государственному оборонному заказу Минобороны осуществляют закупку польских бронетранспортеров Oncilla.

Его создавали на основе украинской разработки, после чего Польша купила в Украине лицензию на производство.

"По оценке военных, которые эксплуатировали "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри", - объясняет руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов.