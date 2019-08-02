​"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes

Журнал "Фокус" снова поменяет владельца.

Об этом сообщил "theБабелю" бизнесмен Анатолий Евтухов, собственник издания. Имя покупателя пока не называют, так как сделка еще не закрыта.

Перезапускать журнал, по договоренности с будущим собственником, будет бывший главный редактор "Forbes-Украина" Владимир Федорин. Он займется разработкой стратегии издания.

В четверг, 1 августа, Федорин встретился с редакцией "Фокуса". На встречу он пришел вместе с Дмитрием Фиоником, который раннее был редактором этого журнала. Фионик сосредоточится на больших текстах-историях. Федорин рассказал журналистам о своем опыте в "Forbes-Украина" и о важности невмешательства коммерческого отдела в работу СМИ. В ближайшее время Федорин планирует часто общаться с редакцией, давать советы и развивать сайт, журнал, а также видеонаправление.

По словам собеседника "НВ Бизнес" в редакции, в августе еженедельник еще будет выпускать старая команда. Планируется, что уже в сентябре журнал будет перезапущен в формате ежемесячника с новой концепцией - "журнал историй", как сказал Федорин на встрече с редакцией.

В августе 2015 года россиянин Федорин получил гражданство Украины. Он является соучредителем и директором Bendukidze Free Market Center. В январе 2019 года запустил YouTube-канал KRYM.

Напомним, Евтухов купил "Фокус" у компании Vertex United Бориса Кауфмана.

Сам Кауфман купил "Фокус" летом 2013 года у UMH Group Бориса Ложкина. Сделка состоялась непосредственно перед тем, как Ложкин продал остальной медиабизнес олигарху Сергею Курченко.