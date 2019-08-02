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​"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes

Журнал из еженедельника станет ежемесячником.

​"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes
Владимир Федорин
Фото: facebook.com/reedmag

Журнал "Фокус" снова поменяет владельца.

Об этом сообщил "theБабелю" бизнесмен Анатолий Евтухов, собственник издания. Имя покупателя пока не называют, так как сделка еще не закрыта.

Перезапускать журнал, по договоренности с будущим собственником, будет бывший главный редактор "Forbes-Украина" Владимир Федорин. Он займется разработкой стратегии издания. 

В четверг, 1 августа, Федорин встретился с редакцией "Фокуса". На встречу он пришел вместе с Дмитрием Фиоником, который раннее был редактором этого журнала. Фионик сосредоточится на больших текстах-историях. Федорин рассказал журналистам о своем опыте в "Forbes-Украина" и о важности невмешательства коммерческого отдела в работу СМИ. В ближайшее время Федорин планирует часто общаться с редакцией, давать советы и развивать сайт, журнал, а также видеонаправление.

По словам собеседника "НВ Бизнес" в редакции, в августе еженедельник еще будет выпускать старая команда. Планируется, что уже в сентябре журнал будет перезапущен в формате ежемесячника с новой концепцией - "журнал историй", как сказал Федорин на встрече с редакцией.

В августе 2015 года россиянин Федорин получил гражданство Украины. Он является соучредителем и директором Bendukidze Free Market Center. В январе 2019 года запустил YouTube-канал KRYM.

Напомним, Евтухов купил "Фокус" у компании Vertex United Бориса Кауфмана.

Сам Кауфман купил "Фокус" летом 2013 года у UMH Group Бориса Ложкина. Сделка состоялась непосредственно перед тем, как Ложкин продал остальной медиабизнес олигарху Сергею Курченко.

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