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За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВт-ч, - Дмитрий Маляр

Цены установились на уровне 164 копейки за кВт-ч.

За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВт-ч, - Дмитрий Маляр
Фото: ТСН

За месяц работы нового рынка электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было реализовано 4,5 млрд кВтч.

Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, подводя итоги работы нового рынка электроэнергии за июль.

Также он сообщил, что на торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен, в частности, цены на электроэнергию установились на уровне 164 коп/кВт-ч.

"Торги на второй день августа на РДН в ОЭС показали уменьшение объемов и цен. Объемы составили 124 млн кВт-ч (-1%), спрос и предложение нашли равновесие на уровне 164 коп/кВт-ч (-3%). Дневные объемы торговались ниже кепы в среднем на 4%. Остров БуТЕС на РДН добавил в объемах 9% до предыдущих торгов и закрылся по объемам на 8,2 млн кВт-ч. Средневзвешенная цена в Острове также выросла до 188 коп/кВт-ч (+ 1%) ", - отметил Дмитрий Маляр.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Источник: "Українські новини"
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