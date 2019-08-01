"Укрзализныця" отказалась покупать полотенца и вышиванки на 1,5 млн гривен

"Укрзализныця" откажется от покупки полотенец и вышиванок на сумму 1,53 млн гривен. Об этом сегодня заявил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбуке.

"Полотенца и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленкосделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", которая славится удивительными заказами. Срок - один месяц", - написал Кравцов.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Укрзализныця" провела тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 млн гривен. В тендере "Центра сервисного обеспечения" победило ООО "Скорвеус", предложившее 100 мужских и 100 женских вышиванок по 4100 грн.

Во втором тендере на закупку льняных вышитых полотенец победило ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тыс. грн за 200 полотенец (по 3,6 тыс. за штуку). Согласно договору, поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 см в пластиковом тубусе, украшенном вышивкой в форме малого герба Украины.

Напомним, ранее на этой неделе "УЗ" после огласки отказалась покупать подарочные наборы по 2 тыс. грн: в набор входил хрустальный стакан, подстаканник с логотипом предприятия, чайная ложка и фирменная упаковка.