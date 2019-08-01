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​Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"

Компании, которые скрываются под этим названием, нарушают условия лицензий.

​Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку пяти компаниям, которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 под логотипом "112 Украина".

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Во время мониторинга вещателей "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", "Лидер ТВ", которые де-факто являются одним общенациональным новостным телеканалом, были обнаружены одинаковые нарушения лицензий.

19 июля, когда проводился мониторинг, вещатели в течение 22 часов 50 минут и 17 секунд транслировали только информационно-аналитические и публицистические передачи, хотя в условиях лицензий на них предусмотрены только 2 часа 30 минут. Зато предусмотренные лицензиями культурные, развлекательные, музыкальные, детские передачи, а также фильмы в эфире "112 Украина" не присутствуют.

Соответственно, развлекательно-информационный формат вещания с фильмопоказом самовольно сменен на информационный.

Также есть нарушения в логотипах лицензиатов. Разрешительные документы на вещание предусматривают, что возле эмблемы "112 Украина" должно присутствовать название одного из пяти вещателей. Однако все телеканалы используют только часть логотипа - "112 Украина".

Напомним, что под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний. На одну записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

"112 Украина" контролируется нардепом Тарасом Козаком, который связан с Виктором Медведчуком.

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