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Нацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионов

Укрепление гривны позволяет пополнять валютные резервы.

Нацбанк за день скупил на межбанке $170 миллионов
Фото: flick/НБУ

Национальный банк Украины в среду, 31 июля, купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля – более $1 млрд.

Об этом рассказал "Интерфаксу-Украина" директор департамента открытых рынков центробанка Сергей Пономаренко.

Комментируя укрепление гривны, он сказал, что НБУ будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать рыночным трендам. "В Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривны. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

Как отметил Пономаренко, во время проведения операций на межбанковском валютном рынке НБУ продолжает придерживаться стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, которые не влияют на направление движения курса гривни, определенное фундаментальными экономическими факторами.

По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 годов", - отметил Пономаренко.

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