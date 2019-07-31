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Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Должности получили Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ
Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский в среду назначил двух госуполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Об этом говорится в указах №566 и №567 от 31 июля.

Одну должность заняла Наталья Буроменская, которая на прошедших выборах баллотировалась в Верховную Раду на непроходном месте в списке партии "Голос". Она раньше работала возглавляла договорно-правовой отдел мобильного оператора Vodafone Ukraine.

Ее муж Михаил Буроменский в 2017 году был назначен аудитором НАБУ от Кабмина.

Также должность госуполномоченного получила Ольга Нечитайло.

По данным "Наших грошей", последние два года она работала в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) под началом Алексея Гончарука, который сегодня занимает должность замглавы Офиса президента.

До BRDO Нечитайло была главным экспертом АМКУ в отделе рынков электроэнергии.

Напомним, в начале июля Зеленский провел кадровую чистку в АМКУ, уволив четырех госуполномоченных: Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Марию Нижник.

Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.

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