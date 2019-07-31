Во время визита в Черкассы президента Владимира Зеленского съемочная группа телеканала "1+1" пыталась презентовать ему гипсовый бюст.

О этом сообщает "Цензор.Нет".

Президент отказался от подарка и призвал больше такого не делать.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал Зеленский, увидев свой бюст с отпечатком красной помады от поцелуя.

Отмечается, что бюсты Зеленского из скульптурного гипса высотой 23 см и весом 2,5 кг изготавливает и продает за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.

Как сообщалось, в среду, 31 июля, Зеленский находится с рабочим визитом в Черкассах для назначения и представления главы областной госадминистрации, а также для инспекции состояния Черкасского аэропорта и участка автодороги "Канев - Кременчуг".

Напомним, в своей инаугурационной речи Зеленский призвал чиновников вешать в своих кабинетах не его портреты, а фото своих детей.