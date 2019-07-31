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Суд назначил экспертизу видеоролика, где Украина была показана без Крыма

Ролик производства Мининформполитики транслировался в аэропорту "Борисполь".

Суд назначил экспертизу видеоролика, где Украина была показана без Крыма
Фото: npu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева по требованию Службы безопасности Украины назначил экспертизу видеоролика, где карта Украины была показана без оккупированного Россией Крыма. Речь идет о видео, созданном Мининформполитики и показанного в аэропорту "Борисполь".

Несмотря на то, что уголовное производство расследуется с 29 апреля, ходатайство о назначении лингвистической экспертизы было подано следователем СБУ только в начале июля.

В материала ходатайства указано, что ролик загружен на сайт Министерства информполитики Украины, он предлагает зрителю во время пребывания за рубежом участвовать в популяризации Украины во всем мире, распространять бренд страны UKRAINE NOW и другое.

На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами. На карте изображена территория Украины с флагом Украины, однако без территории Крыма.

По требованию СБУ суд назначил судебную лингвистическую экспертизу для определения, содержатся ли данном видеролике публичные призывы к совершению изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Напомним, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве. В начале марта Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ. В связи с этим посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не распространять дезинформацию.

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