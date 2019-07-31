Суд назначил экспертизу видеоролика, где Украина была показана без Крыма

Шевченковский районный суд Киева по требованию Службы безопасности Украины назначил экспертизу видеоролика, где карта Украины была показана без оккупированного Россией Крыма. Речь идет о видео, созданном Мининформполитики и показанного в аэропорту "Борисполь".

Несмотря на то, что уголовное производство расследуется с 29 апреля, ходатайство о назначении лингвистической экспертизы было подано следователем СБУ только в начале июля.

В материала ходатайства указано, что ролик загружен на сайт Министерства информполитики Украины, он предлагает зрителю во время пребывания за рубежом участвовать в популяризации Украины во всем мире, распространять бренд страны UKRAINE NOW и другое.

На 48-й секунде видеоролика во время слов "Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы пересекаете границу" появляется графическое изображение стран мира с их границами. На карте изображена территория Украины с флагом Украины, однако без территории Крыма.

По требованию СБУ суд назначил судебную лингвистическую экспертизу для определения, содержатся ли данном видеролике публичные призывы к совершению изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Напомним, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве. В начале марта Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ. В связи с этим посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не распространять дезинформацию.