СБУ задержала бывшего сотрудника МВД по подозрению в работе на ФСБ

Мужчину завербовали во время визита в Крым.

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на территории аннексированного Россией Крыма, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

По заданию куратора агент через личные связи собирал информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье, и передавал ее представителю иностранной спецслужбы при выезде на территорию Крыма под предлогом якобы решения семейных вопросов.

В СБУ подчеркнули, что в поле деятельности ФСБ может попасть любой гражданин Украины, а в случае добровольного сообщения о вербовке такой гражданин освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, в начале июля бывший чиновник министерства экономики и энергетики Польши был приговорен к трем годам заключения за шпионаж в пользу России.