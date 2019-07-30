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Зеленский назначил 150 стипендий для детей-спортсменов с инвалидностью и их тренеров

Президент одновременно отменил два других указа о поддержке спортсменов-инвалидов.

Зеленский назначил 150 стипендий для детей-спортсменов с инвалидностью и их тренеров
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О стипендиях президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения в всеукраинских соревнованиях, и их тренеров". Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Целью назначения стипендий является поощрение детей с инвалидностью к систематическим занятиям физкультурой и спортом и поддержка тренеров, которые обеспечивают спортивную подготовку таких детей. В частности, 100 стипендий предназначаются для детей-инвалидов, показавших высокие достижения в соревнованиях, и еще 50 стипендий - для их тренеров.

Стипендии назначаются детям с инвалидностью в возрасте от 14 до 18 лет включительно, которые являются призерами и участниками всеукраинских спортивных соревнований по видам спорта лиц с инвалидностью, признанных в Украине, и их тренерам. Стипендии также могут назначаться детям с инвалидностью в возрасте от 12 лет, если они входят в основной состав национальных сборных команд Украины.

Стипендии будут выплачиваться ежемесячно в течение года в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а также в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - для тренеров.

Этим же указом Зеленский отменил действие указов Петра Порошенко от 2018 года, устанавливающих 100 таких стипендий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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