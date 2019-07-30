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Убийца днепровских патрульных Пугачев подал апелляцию на пожизненный приговор

По просьбе защиты слушание дела перенесли на середину сентября.

Убийца днепровских патрульных Пугачев подал апелляцию на пожизненный приговор
Александр Пугачев, застреливший двух патрульных в Днепре
Фото: скриншот видео

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство патрульных в Днепре Александр Пугачев оспаривает приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда, где началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г.. Днепра от 8 апреля", - сказано в сообщении.

В ходе судебного заседания коллегия судей рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела и объявила перерыв до 17 сентября.

Напомним, убийство произошло 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре. Водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских и скрылся с места происшествия. Патрульный Артем Кутушев погиб на месте, позже в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. К моменту остановки патрульными Пугачев уже два года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

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