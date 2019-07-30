Убийца днепровских патрульных Пугачев подал апелляцию на пожизненный приговор

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство патрульных в Днепре Александр Пугачев оспаривает приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда, где началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г.. Днепра от 8 апреля", - сказано в сообщении.

В ходе судебного заседания коллегия судей рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела и объявила перерыв до 17 сентября.

Напомним, убийство произошло 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре. Водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских и скрылся с места происшествия. Патрульный Артем Кутушев погиб на месте, позже в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. К моменту остановки патрульными Пугачев уже два года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.