В прифронтовой Красногоровке подросток утонул при попытке переплыть карьер

В Донецкой области 13-летний мальчик утонул при попытке переплыть карьер. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Трагедия произошла в понедельник, 29 июля, в Красногоровке. По данным правоохранителей, парень пришел купаться на карьер вместе со своим другом. Решив пересечь его, школьник заплыл на середину водоема, но доплыть обратно к берегу у него не хватило сил.

62-летний мужчина, который стал свидетелем трагедии, бросился в воду, чтобы спасти ребенка, но не успел оказать ему помощь. Полтора часа спустя полицейские обнаружили тело погибшего.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Правоохранители призывают родителей следить за досугом детей, обучать их правилам безопасности и не отпускать на самостоятельное купание, особенно в необорудованных для этого местах.