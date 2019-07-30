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В прифронтовой Красногоровке подросток утонул при попытке переплыть карьер

Свидетель заплыва не смог вовремя прийти ребенку на помощь.

В прифронтовой Красногоровке подросток утонул при попытке переплыть карьер
Фото: Макс Требухов

В Донецкой области 13-летний мальчик утонул при попытке переплыть карьер. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Трагедия произошла в понедельник, 29 июля, в Красногоровке. По данным правоохранителей, парень пришел купаться на карьер вместе со своим другом. Решив пересечь его, школьник заплыл на середину водоема, но доплыть обратно к берегу у него не хватило сил.

62-летний мужчина, который стал свидетелем трагедии, бросился в воду, чтобы спасти ребенка, но не успел оказать ему помощь. Полтора часа спустя полицейские обнаружили тело погибшего.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Правоохранители призывают родителей следить за досугом детей, обучать их правилам безопасности и не отпускать на самостоятельное купание, особенно в необорудованных для этого местах.

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