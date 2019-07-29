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В Донецкой области задержали полицейского, который систематически вымогал взятки на блокпосту

За один день полиция задокументировала ряд эпизодов вымогательства и получения взяток на общую сумму 5700 гривен.

Правоохранители задержали капитана полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области по подозрению в систематическом требовании и получении взяток от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге "Славянск - Донецк - Мариуполь". Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

"Во время несения службы на блокпосту, расположенном на автодороге "Славянск - Донецк - Мариуполь", он останавливал транспортные средства и требовал неправомерную выгоду от водителей. Одни должны были дать взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, другие - за отсутствие страховых полисов или незарегистрированное автомобильное газовое оборудование", - сказано в сообщении ведомства.

Фото: npu.gov.ua

За один день полиция задокументировала ряд эпизодов вымогательства и получения 33-летним полицейским средств на общую сумму 5700 гривен, после чего офицер полиции был задержан. Размер взяток полицейские определяли по своему усмотрению, в зависимости от «тяжести» нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Фото: npu.gov.ua

У правонарушителя изъяли более 16 тыс. гривен, 300 долларов, 2,5 тыс. рублей. В служебном помещении изъяли более 30 патронов различного калибра. Во время обыска автомобиля, которым пользуется фигурант, обнаружили и изъяли еще 1,5 тыс. евро, 8,5 тыс. долларов, 174,4 тыс. гривен и 10,6 тыс. рублей.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Капитан полиции задержан, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, а мае 2019 года руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках. Всего зафиксировано более 70 фактов вымогательства денег у перевозчиков на сумму около 600 тыс. гривен. 

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