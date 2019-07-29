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Во Львовской области 13-летняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи

С начала года в регионе из-за змеиных укусов госпитализированы 33 человека.

Во Львовской области 13-летняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи
Фото: livt.net

Во Львовской области в реанимацию районной больницы госпитализировали 13-летнюю девочку, пострадавшую от укуса змеи. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Пострадавшая - жительница с. Завадка, накануне змея укусила девочку в левую руку. Ребенка госпитализировали в ночь на понедельник. Сообщается, что пострадавшиая находится в состоянии средней тяжести.

С начала года в регионе зафиксировано уже 33 пострадавших от укусов змей.

Спасатели просят не приближаться к змеями и не делать при этом резких движений, а спокойно отойти в сторону. При прогулках в лесу необходимо надевать высокую закрытую обувь, чтобы змея не могла ее прокусить.

Напомним, прошлым летом во Львовской области врачи не смогли спати 4-летнюю девочку, которую укусила гадюка.

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