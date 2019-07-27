Во Львовской области автомобиль столкнулся с электричкой

Во Львовской области в субботу, 27 июля, автомобиль столкнулся с электричкой. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

ДТП произошло около 8 утра в Самборском районе.

"На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда "Сянки – Львов" с автомобилем Opel Vectra", – сообщили в полиции.

В результате 22-летний водитель погиб на месте, а пассажирка авто госпитализирована, диагноз устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее поезд Интерсити "Киев-Львов" столкнулся с автомобилем. Обошлось без пострадавших.