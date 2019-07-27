В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
В "Слуге народа" назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяОбществоЖизнь

Во Львовской области автомобиль столкнулся с электричкой

22-летний водитель погиб, пассажирку госпитализировали. 

Во Львовской области автомобиль столкнулся с электричкой
Фото: mtu.gov.ua

Во Львовской области в субботу, 27 июля, автомобиль столкнулся с электричкой. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

ДТП произошло около 8 утра в Самборском районе.

"На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда "Сянки – Львов" с автомобилем Opel Vectra", – сообщили в полиции.

В результате 22-летний водитель погиб на месте, а пассажирка авто госпитализирована, диагноз устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Напомним, ранее поезд Интерсити "Киев-Львов" столкнулся с автомобилем.  Обошлось без пострадавших.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также