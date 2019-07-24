На переезде в Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице попала в аварию маршрутка с украинскими заробитчанами.
Об этом сообщает mukachevo.net.
По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. В результате бус столкнулся с поездом, погибла женщина.
Закарпатские СМИ сообщают, что погибшая родом из Тячевского района.
Также, по данным СМИ, в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.
По информации чешских полицейских, после совершения аварии водитель микроавтобуса пытался скрыться с места происшествия.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье замначальника облуправления ГФС насмерть сбил рабочего дорожной службы.