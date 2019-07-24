На переезде в Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице попала в аварию маршрутка с украинскими заробитчанами.

Об этом сообщает mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. В результате бус столкнулся с поездом, погибла женщина.

Фото: mukachevo.net

Закарпатские СМИ сообщают, что погибшая родом из Тячевского района.

Также, по данным СМИ, в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

Фото: mukachevo.net

По информации чешских полицейских, после совершения аварии водитель микроавтобуса пытался скрыться с места происшествия.

Фото: mukachevo.net

Ранее сообщалось, что на Закарпатье замначальника облуправления ГФС насмерть сбил рабочего дорожной службы.