Представители незаконных вооруженных формирований Луганской области не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская. Об этом сегодня сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться", - сказал председатель райадминистрации Юрий Золкин.

По его словам, российская сторона и боевики "в очередной раз показали, что они не имеют желания создавать соответствующие условия для ремонта моста".

Золкин рассказал, что после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Напомним, о намерении восстановить разрушенный мост заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Станицу ЛУганскую еще 7 июня. 26-29 июня в этом районе произошло разведение сил, предусмотренное минскими договоренностями 2015 года.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.