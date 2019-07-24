Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль

Цены варьируются от 30 тысяч гривен до 4 тысяч.

Кабинет министров расширил перечень платных номеров на автомобили и установил на них цены до 30 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

На данный момент возможность официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена. Предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999), а также в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности. Отмечается, что это приводит к коррупции, связанной с процессом покупки номеров.

В связи с этим Кабмин решил расширить перечень платных номерных знаков на машину, которые имеют повышенное предложение, и установил на них цены:

за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет платить 30 тыс. грн;

за последовательность в пределах от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

за знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые – 10 тыс. грн;

из четырех цифр с двумя парами одинаковых – 10 тыс. грн;

последовательных - 0123 или 1234 – 8 тыс. грн;

за знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд – 4 тыс. грн.

Выдача или замена всех указанных номеров из этого перечня для легковых автомобилей, которые принадлежат органам государственной власти, будет стоить 300 грн.

Напомним, в 1 июля 2019 года в Киеве ввели в обращение новые парковочные талоны. Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный для идентификаций номер.

Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во второй и третьей зонах - 441 грн, в третьей зоне - 315 грн. Абонемент на квартал стоит 1465 грн, с возможностью использования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

В октябре 2018 года Верховный Суд отменил штраф за использование автомобиля на еврономерах, ввезенного в режиме "транзит".