Volvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателя

Официальный импортер автомобилей Volvo в Украине компания "Виннер Импортс Украина, Лтд." сообщила, что на ряд моделей Volvo с дизельными четырехцилиндровыми двигателями 2014-2019 годов из-за теоретической возможности возгорания части двигателей следует отозвать около 700 машин в рамках сервисной компании. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Указанная кампания связана с недавними результатами исследований Volvo Cars, которые выявили, что в очень редких случаях пластиковый впускной коллектор двигателя может плавиться и деформироваться. В худшем случае есть вероятность возникновения возгорания с локализацией в отсеке двигателя.

Volvo Cars отзывает около 500 тыс. автомобилей по миру из-за теоретической возможности возгорания части двигателей, выявленной в ходе внутреннего исследования. Пока что компания не получала ни одной жалобы на такие случаи. Отзывать будут модели Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC.

Потенциально на рынке Украины 734 автомобиля, которые могут попасть под данную отзывную кампанию.

"Это автомобили, которые были проданы в Украине с 2014 по 2019 гг. Все владельцы автомобилей в Украине, подпадающие под действие кампании, получат direct mail-уведомление о необходимости обратиться к дилеру для корректировок (в рамках кампании) на бесплатной основе", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне компания Boeing выявила брак деталей предкрылков в 312 самолетах моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.Брак затронул до 148 деталей изготовленных поставщиком Boeing. Дефектные элементы предкрылков были заменены на оригинальные рабочие.