Представители ТКГ предлагают открыть КПВВ "Золотое" на время ремонта моста в Станице Луганской

"Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение президента", - отметил Леонид Кучма.

В Луганской области продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Сегодня на совещании под председательством вице-премьера Геннадия Зубко, в котором также принял участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти, обсуждали все составляющие этого вопроса.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, профильные учреждения и ведомства получили задание подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания ТКГ в Минске 31 июля.

В частности, предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".

"Ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек. Я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение президента Украины Владимира Зеленского", - сказал Кучма.

Напомним, открытие КПВВ "Золотое" неоднократно блокировалось боевиками "ЛНР" с весны 2016 года.

26 июня в Станице Луганской началось разведение сил, предусмотренное Минскими соглашениями 2015 года. 30 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил со стороны ООС и боевиков.

8 июля президент Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения.

Мост был разрушен в 2014 году. Он играет важную роль для местных жителей, так как там находится единственный пункт пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями в Луганской области. Украина неоднократно выражала готовность отремонтировать мост в одностороннем порядке, однако Россия игнорировала это.

В марте Евгений Марчук, представлявший Украину в контактной группе по Донбассу, заявил, что мост не ремонтируют, потому что Россия хочет, чтобы он выдерживал танки.

Украина несколько раз пыталась направить рабочих для ремонта моста, но пророссийские боевики его срывали.