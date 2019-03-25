Украина направила строителей к разрушенному боевиками мосту в Станице Луганской

Украина направила строителей и 13 единиц строительной техники к разрушенному боевиками мосту в Станице Луганской, чтобы начать реконструкцию.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"Мост оккупанты разрушили в 2014 году, а на его обломках установили российской блок - пост с боевиками. Ежегодно при переходе по этим руинами гибнут люди, старики ломают руки - ноги. Все эти годы Украина заявляла о готовности немедленной реконструкции. И вместе с Международным комитетом Красного Креста, которые предлагали свое участие в ремонте объекта, и самостоятельно. Все эти годы РФ вместе с боевиками блокировала ремонт моста", - написала она в Фейсбуке.

Сейчас, по словам Геращенко, ситуация просто катастрофическая.

"Вместе со снегом сошли все те дощечки, остатки лестницы, парапеты, которые боевики называли «мостом», и это реально адская дорога, которую ежедневно вынуждены преодолевать тысячи украинцев. Украинська сторона накануне направила дипломатическую ноту странам "нормандского формата" - мы требуем от РФ режима тишины на время проведения ремонтных работ и приступаем к реконструкци", - подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что сегодня представитель Украины в ТКГ Евгений марчук провел видеоконференцию с командующим ООС Сергеем Наевым, который находится в Станице Луганской и который доложил о полной готовности украинской стороны приступить к реконструкции моста и к полноценной работе КПВВ "Золотое".

На месте также находятся представители СММ ОБСЕ, которые традиционно избегают комментариев.

"К сожалению, РФ не дала никакого ответа на запрос об обеспечении режима тишины. Мы ожидаем от ОБСЕ и стран "нормандского формата" четкого публичного обращения к РФ с требованием прекратить блокировать решения гуманитарных проблем Донбасса, убрать свой блок пост посреди разрушенного моста, немедленно провести разминирование территорий вблизи Северского Донца и предоставить режим тишины для украинских строителей", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, разрушенный мост играет важную роль для местных жителей, так как там находится единственный пункт пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями в Луганской области. Украина неоднократно выражала готовность отремонтировать мост в одностороннем порядке, однако Россия игнорировала это.

В марте Марчук заявил, что мост в Станице Луганской не ремонтируют, потому что Россия хочет, чтобы он выдерживал танки.

В марте 2015 года в Станице Луганской подорвали последний мост через Северский Донец (старый).