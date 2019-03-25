Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5

Национальная полиция решила отказаться от использования автоматов Калашникова и пистолетов Макарова и закупить немецкие пистолеты-пулеметы МР5.

Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"У нас амбициозная цель - на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд", - сказал он.

Князев подчеркнул, что МР-5 лучше всего подходит именно для полицейских функций.

"Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача - сохранить жизнь преступника и сберечь собственную", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он также отметил, что подразделения полиции в зоне операции Объединенных сил не перейдут на оснащение немецкими пистолетами-пулеметами.

Напомним, автомат Калашникова был разработан советским конструктором Михаилом Калашниковым в 1946 году и остается самой популярной и распространенной автоматической винтовкой в мире. Предполагается, что было произведено около 75 млн экземпляров этой модели.

Санкции, введенные США против РФ в 2014 году, запрещают американским компаниям вести дела с восемью российскими производителями оружия, среди которых "Калашников", производящий АК-47. В связи с этим компания Kalashnikov USA разорвала отношения с российским концерном "Калашников" и перенесла производство во Флориду.

В 2017 году Минобороны Грузии объявило, что заменит автоматы Калашникова на американские М4.