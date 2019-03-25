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Оказавшиеся в Сирии украинки просят помочь им вернуться на родину, - Чубаров

Известно о 21 женщине и 54 малолетних детях, которые находятся на территории с разрушенной инфраструктурой.

Оказавшиеся в Сирии украинки просят помочь им вернуться на родину, - Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Макс Требухов

Главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову известно о 21 женщине и 54 малолетних детях, которые находятся на территории Сирии.

Об этом он написал в Фейсбуке.

В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа стали поступать обращения женщин – граждан Украины разных национальностей, которые в силу жизненных обстоятельств оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии и просят помочь им вернуться в Украину.  Сегодня известно про 75 человек (21 женщину и 54 малолетних ребенка), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой", - сообщил Чубаров.

Он отметил, что для оказания помощи украинским гражданам Меджлис взаимодействует с Министерством иностранных дел.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты у собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, присылать информацию на адрес: Chubarov.Refat@rada.gov.ua", - добавил глава Меджлиса.

Напомним, в 2016 году в Сирии началась эвакуация украинцев из охваченного боевыми действиями города Алеппо.

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