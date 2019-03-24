​Трое украинцев погибли в результате наезда автомобиля в Польше

Вечером 23 марта на западе Польши в результате наезда автомобиля погибли трое граждан Украины: 18-летняя девушка и двое мужчин 24 и 25 лет.

Как сообщает WP.pl, авария произошла на дороге DK94 между селом Бжезник и соседней заправкой.

Группу пешеходов из пяти человек сбила машина BMW. Полиция установила, что они шли по проезжей части и не имели на одежде светоотражающих элементов.

Водитель автомобиля был трезв, а выжившие пешеходы, наоборот, были выпившими.

Напомним, в январе 2019 года в ДТП на территории Польши погиб украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль.