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С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих

За сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза были применены запрещенные Минскими договоренностями вооружения. По нашим позициям выпущено 38 мин калибров 120 и 82-мм… Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Все обстрелы соверршались совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82-мм - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия - в районе Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты - около Попасной.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным украинской разведки, 24 марта огнем было уничтожено два и ранен один боевик", - отмечается в утренней сводке.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ - из снайперского оружия в районе населенного пункта Луганск; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, воскресенье на Донбассе прошло без потерь и почти без обстрелов.

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