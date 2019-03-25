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На Днепре возле Кременчуга перевернулась лодка с людьми, четверо пропавших

Одна девушка смогла самостоятельно выбраться из воды.

На Днепре возле Кременчуга перевернулась лодка с людьми, четверо пропавших
Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

На реке Днепр возле города Кременчуг Полтавской области в воскресенье вечером перевернулась моторная лодка. В результате  в воде оказалось пятеро человек, один из которых самостоятельно выбрался на берег. Поиски остальных продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

Отмечается, что около 22:15 лодка переплывала реку с острова "Шаламай" и перевернулась.

"В лодке находилось пятеро человек. Гражданка, 2000 года рождения. которая была на этой лодке, самостоятельно добралась до берега и сообщила о происшествии. Другие лица к берегу не добрались", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 25 марта поисковые работы продолжаются. К ним привлечены водолазы и спасатели.

Напомним, летом прошлого года в Херсонской области в результате столкновения моторных лодок на Днепре погиб человек.

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