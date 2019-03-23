Демонстрация против выхода Британии из ЕС стала одной из самых массовых за прошедшие годы.

Сотни тысяч противников "Брексита" съехались в субботу, 23 марта, со всей страны в столицу Великобритании Лондон, чтобы принять участие в демонстрации с требованием повторного референдума.

Марш протеста начался в Гайд-парке в центре столицы, передает DW.

Отсюда многотысячная толпа, несущая желтые транспаранты с лозунгом "Put it to the People" ("Предоставьте это народу"), двинулась в сторону правительственного квартала в Вестминстере.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Эта демонстрация стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, в ней приняли участие порядка 1 млн протестующих. В октябре 2018 года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около 700 тысяч человек.

Сторонники кампании под названием "People’s Vote" ("Народное голосование") хотят добиться проведения повторного референдума по вопросу "Брексита" и, таким образом, предотвратить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Сегодняшнюю акцию поддержали представители самых разных политических партий, в том числе глава правительства Шотландии Никола Стерджен и лидер либеральных демократов Винс Кейбл. А заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что считает повторный референдум "единственным выходом из тупика "Брексита".

При этом ни глава британских лейбористов Джереми Корбин, ни лидер левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннел на демонстрацию не пришли.

Фото: EPA/UPG

Накануне митинга мэр Лондона Садик Хан, также представляющий оппозиционную партию лейбористов, назвал "Брексит" "полным и безбожным хаосом" и заявил, что "пройдет маршем в рядах людей изо всех уголков страны с требованием, чтобы последнее слово о "Брексите" мог сказать британский народ".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Ранее сообщалось, что на утро субботы на сайте британского парламента петиция за отмену "Брексит" набрала более 4 млн голосов при необходимых 100 тысячах.

14 марта британский парламент отказался от второго референдума о Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС.