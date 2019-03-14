Британский парламент отказался от второго референдума о Brexit

Парламент Великобритании высказался против проведения нового референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

Подавляющее большинство депутатов Палаты общин вечером в четверг, 14 марта, отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить "Брексит" настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

Немецкая волна сообщает, что в поддержку этой поправки высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее. Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является, главным образом, сигналом к действию для правительства в Лондоне.

По оценке британского избиркома, для проведения второго референдума по "Брекситу" потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев. Организовать такой опрос можно было бы лишь при длительной отсрочке "Брексита", запланированного на 29 марта.

Накануне Палата общин проголосовала против так называемого жесткого "Брексита" - без договора с Брюсселем о порядке и условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава Евросовета Дональд Туск допустил перенос "Брексита" на более поздний срок.