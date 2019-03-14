Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
ГлавнаяМир

Британский парламент отказался от второго референдума о Brexit

Голосование прошло в четверг вечером.

Британский парламент отказался от второго референдума о Brexit
Фото: EPA/UPG

Парламент Великобритании высказался против проведения нового референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

Подавляющее большинство депутатов Палаты общин вечером в четверг, 14 марта, отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить "Брексит" настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

Немецкая волна сообщает, что в поддержку этой поправки высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее. Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является, главным образом, сигналом к действию для правительства в Лондоне.

По оценке британского избиркома, для проведения второго референдума по "Брекситу" потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев. Организовать такой опрос можно было бы лишь при длительной отсрочке "Брексита", запланированного на 29 марта.

Накануне Палата общин проголосовала против так называемого жесткого "Брексита" - без договора с Брюсселем о порядке и условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава Евросовета Дональд Туск допустил перенос "Брексита" на более поздний срок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также