Українська справа Манафорта. Хроніка із зали суду

“Американський суд - це те місце, де все ще поважають факти”, - суддя Емі Джексон, в суді округу Колумбія (Вашингтон, США)

Фото: nbcnews.com

В залі суду

Цього разу Пол Манафорт хоч і прибув на інвалідному візку, але замість тюремної роби був у діловому костюмі. Це стало окремою темою для перешіптування журналістів в залі суду. Із розмов, стало відомо, що Манафорт має право оберати свій гардероб, і вдягти зелений костюм в’язня на попередньому засіданні було його власним рішенням. Натомість із виступу судді стало відомо, що Манафорт перебуває у достатньо зручних умовах ув’язнення. Він має доступ до телебачення, медіа, газет і виходить на прогулянки.

Загалом, це був один із найбільш українських епізодів у справі Манафорта. В залі суду звучали знайомі прізвища українських політиків, а суддя Емі Джексон дуже чітко розставляла акценти: “режим Януковича”, “просійська Партія Регіонів”, “проросійський Опозиційний Блок”.

“Законодавство США не забороняє вам працювати лобістом на будь-кого. Навіть на найгірших диктаторів, але ви маєте не приховувати цей факт і повідомляти уряд”, - підкреслила суддя Джексон.

Також вона озвучила, як Манафорт відбілював репутацію Януковича, переконуючи уряд США в його підтримці європейськими політиками, яких Манафорт заздалегідь купив.

Своєю чергою Пол Манафорт, в заключній промові вибачався за скоєні злочини, просив дати йому другий шанс і часто згадував про сім’ю. Також, він підкреслив свій літній вік і нагадав, що 1-го квітня цього року йому виповниться 70 років. Натомість його дружині зараз 66, - додав Манафорт.

“Дозвольте мені повернутись до дружини…знайдіть в собі співчуття, якщо не для мене, то для моєї сім’ї”, - сказав Манафорт у залі суду.

Однак у відповідь Манафорт отримав холодний душ із суворих фактів, які грали не на його користь.

Фото: Diego M. Radzinschi/THE NATIONAL LAW JOURNAL. Суддя Емі Джексон

“Ви насправді кажете - мені шкода, що мене зловили, - а це не дуже надихаюча прохання про поблажливість”, - відповіла суддя Емі Джексон у своїй фінальній промові перед вироком.

Арифметика американського правосуддя

7,5 років загального строку за ґратами, мінус 9 місяців які він вже відсидів - такою є арифметика американського правосуддя. Окремі журналісти та експерти стверджують, що вирок Манафорту занадто м’який. Зрештою, іще минулого року політ-консультанту пророкували понад 300 років в’язниці. Але в результаті в обох судах Манафорту дали трохи більше 3-х років.

Вищий суду округу Колумбія, засудив колишнього радника "Партії регіонів” Пола Манафорта до 43 місяців ув'язнення. В суді Вашингтону, Манафорту інкримінували: змову проти уряду США, незаконний лобізм і тиск на свідків. Раніше Манафорт визнав, що порушив американське законодавство в інтересах закордонного уряду, працюючи з українськими клієнтами, - і погодився співпрацювати з прокурорами. Але така співпраця не лише не покращила його справи але навіть погіршила їх. Незабаром, Манафорта звинуватили у наданні неправдивих свідчень, або таких, що вже були відомі слідству.

Таким чином, у Вашингтоні, суддя Емі Джексон додала свій вирок до раніше оголошеного строку, який Манафорт отримав в окружному суді міста Александрія, в штаті Вірджинія. Там, йому присудили 47м місяців за ґратами за ухиляння від сплати податків.

Окрім того, Манафорт має повернути державі 24,8 мільйона доларів і додатково виплатити 50 тисяч доларів штрафу. Процес повернння цих корштів починається одразу після винесення вироку. З рахунків Манафорта вилучать визначену суму, а якщо наявних коштів не вистачить, податкова має право конфіскувати його майно. Водночас, це не стосується будинку в якому проживає дружина з дітьми.

Новий сезон в серіалі про Пола Манафорта

Як у справжньому гостросюжетному телесеріалі, менеше аніж через годину після винесення фінального вироку в суді Вашингтона, коли всі вже вважали що сага Манафорта закінчилась, - прокурори оголосили запуск третього сезону: “Манафорт їде у Нью-Йорк”.

Офіс окружного прокурора Мангеттена висунув три нові підозри екс-главі передвиборчого штабу Дональда Трампа: 1) шахрайство з іпотекою, 2) фальсифікація ділових записів, 3) а також змова з однією або більше особами. Загалом обвинувачення складається із 16 епізодів. Найсерйознішою підозрою в цій справі є махінації із житловою іпотекою. Тут, Манафорту загрожує мінімум - від 1 до 3 років в'язниці або максимум, - від 8 до 25 років.

Президентське помилування та "відсутність змови з Росією"

На що Манафорту не варто робити ставки в його новій справі, так це на президентське помилування. Якщо суд Мангетена визнає колишнього політтехнолога Януковича винним, - то це вже буде внутрішнє питання штату Нью-Йорк, натомість президентське помилування діє лише на федеральному рівні.

Фото: nbcnews.com Дональд Трамп и Пол Манафорт во время национального съезда Республиканской партии США, на котором Трамп был официально выдвинут кандидатом на пост президента, Кливленд, 20 июля 2016.

Водночас, є очевидним, що Манафорт все ще сподівається на хоча б часткове, президентське помилування в його справі. Він залишається “міцним горішком”, який досі не почав співпрацювати із слідчою групою. Навіть попри заяви про визнання своєї провини, він надавав недостовірну інформацію прокурорам. Також, він та його адвокати відкрито використовують увагу ЗМІ щоб просувати тези Донадьда Трампа. Зокрема про т. з. “no colution”, тобто відсутність змови з Росією.

«Я думаю, найважливіше з побаченого нами сьогодні це те, про що ми говорили з самого першого дня: немає ніяких доказів, що Пол Манафорт був учасником будь-якої змови із держслужбовцями Росії»- , - заявив адвокат Кевін Даунінг, після вироку в податковій справі Манафорта, в окружному суді міста Александрія.

Враховуючи той факт, що жоден із судів у справі Манафорта не розглядав звинувачення пов’язані з імовірною змовою передвиборчого штабу Трампа з росіянами, а розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера досі триває, то такі заяви радше адресовані не суду, а безпосередньо 45му президенту США. Останній, до речі, одразу відреагував:

"Як суддя, так і юрист у справі Пола Манафорта голосно заявили і світ має почути, що не було НІЯКОЇ ЗМОВИ з Росією. Однак, полювання на відьом триває. Якщо додати ці заяви до дій Комітетів з розвідки Сенату та Палати представників та сенатора Бера. Буде погано для нашої країни!" , - написав чинний американський президент Дональд Трамп, на своїй сторінці у Twitter.

Насправді ж суддя Елліс в Александрії, не робив прямих припущень щодо існування або відсутності змови. Він лише сказав, що в Александрійському суді не розглядається імовірна змова Манафорта з Росією. Він також кілька разів наголошував, що це, - типова податкова справа.

"Суддя заявив, що звинувачення не пов'язані з Росією. Але він не сказав, що не було змови з Росією. Як взагалі він може про таке знати? Це була справа про ухилення від сплати податків" , - відреагував на заяву Дональда Трампа у “Twitter” журналіст Браян Красенштейн.

На цьому наголосила і суддя Емі Джексон в своїй промові перед винесенням вироку у Вашигтоні. За її словами, постійний наголос на “відсутності російської змови” може бути ознакою, що Манафорт не шкодує про скоєні злочини.

"Мантра ”про відсутність змови”, яку ви постійно повторюєте, є недоречною. Ба-більше, станом на зараз невідомо, чи вона навіть правдива, так як робота спецпрокурора, - досі незавершена", - заявила суддя Емі Джексон, в суді округу Колумбія, перед оголошенням вироку.

Справа “RUSSIA GATE” спецпрокурора Роберта Мюллера