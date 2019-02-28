Війна із рейтингом Трампа. Або що сказав адвокат Коен на відкритих слуханнях

Майкла Коена протягому трьох днів заслухають в трьох різних комітетах: 26 лютого він виступав перед Комітетом із розвідки в Сенаті, 27 лютого – в Комітеті із Нагляду Палати представників, а 28 лютого на нього чекає Комітет із розвідки Палати представників. Усі слухання, окрім того, що відбулось в середу, будуть за зачиненими дверима. Тож фактично, це був перший публічний виступ одного із ключових свідків у справі спецпрокурора Роберта Мюллера “Russia-gate” .

Фото: EPA/UPG Майкл Коен

Після того, як демократи отримали контроль над нижньою палатою Конгресу, вони очікувано і прогнозовано почали ініціювати нові слухання та розслідувань проти Дональда Трампа.

Нові демократи опинились на чолі багатьох конгресових комітетів. Наприклад, Комітет із розвідки відтепер очолює Адам Шифт. Він одразу ж оголосив про початок так званого “фінансового МРТ для Трампа”. На меті розслідування - визначити, чи має президент або будь-хто із його оточення фінансові зобов’язання перед Росією або іншими державами, які можуть впливати на політику країни.

Не виключенням став і Комітет із нагляду - його очолив Елайлджа Камінгс. В середу, 27 лютого, відбулось його перше засідання присвячене колишньому адвокату Трамп Майклу Коену.

“Свідчення Пана Коена - це лише початок процесу, а не кінець. Пані та панове, дні, коли цей комітет захищав президента будь-якою ціною, закінчились!”, - заявив Камінгс, відкриваючи засідання.

Засідання тривало сім з половиною годин: розпочалось о 10 ранку і завершилось о 17:30 вечора. Комітет двічі оголошував перерву. Але що особливого сказав Майкл Коен, а головне - що нового?

«Я шкодую про той день, коли сказав «так» пану Трампу, - Я шкодую про допомогу та підтримку, яку я йому надавав. Мені соромно за свої власні проступки, і я публічно взяв на себе відповідальність за них, визнавши провину в суді Південного округу Нью-Йорка», - промовив Коен під час слухань.

«Мені соромно за свою слабкість і недоречну лояльність - того, що я зробив для пана Трампа, прагнучи захистити і підтримати його. Мені соромно, що я вирішив брати участь у приховуванні незаконних дій пана Трампа, а не слухати власне сумління. Мені соромно, тому що я знаю, ким пан Трамп є насправді. Він расист. Він аферист. Він шахрай», - наголосив колишній юрист Трампа.

Фото: nydailynews.com Майкл Коен під час передвиборчої кампанії Трампа

Якщо Трамп “зрадник” і “аферист” – це, авжеж, погані риси характеру, але притягти до кримінальної відповідальності за них неможливо. А тим більше – оголосити імпічмент.

Загалом, засідання не розкрило деталей ймовірної злочинної діяльності Трампа, а виступи усіх присутніх мали радше політичний характер. Конгресмени від обох партій, які були обмежені у часі, часто використовували надане їм слово не для того, щоб задати запитання доповідачу, але для того щоб публічно висловити свою позицію. Часом вони навіть починали емоційно з'ясовувати міжпартійні відносини – так що сам Майкл Коен переставав бути головною персоною в залі та перетворювався на стороннього глядача, про якого всі забули.

Особлива деталь – комітет був обмежений у темах. Розслідування “Раша-Гейт” досі триває і деталі справи розголошувати заборонено, тим паче під час прямої трансляції на головні медійні ресурси країни та світу. Власне, голова Комітету з нагляду Елайджа Каммінгс попередив про ці обмеження на початку засідання.

“На прохання очільника Комітету із розвідки Палати представників конгресмена Адама Шифта я змушений обмежити окремі виступи членів комітету та загальний обсяг сьогоднішніх слухань. Зокрема, ми маємо уникати питань про співпрацю з Росією. Водночас, в самій заяві пана Коена є окремі пункти пов'язані з Росією - ці теми не викликають занепокоєння з боку Міністерства юстиції. Вони допустимі до обговорення членами комітету. Я нагадую, що розслідування Департаменту юстиції триває – і це також обмежує нашу розмову”, - підкреслив Елайджа Каммінгс під час свого вступного слова.

Член Комітету із Нагляду палати представників республіканець Джеймс Джордан у відповідь зазначив: “Нам дозволені лише певні питання …нам заборонено питати про Спецраду, не можна питати про Південний округ Нью-Йорка, не можна питати про Росію.. Ні, ні - єдина тема, на яку ми можемо говорити, це та, що, на вашу думку, має нашкодити президенту Сполучених Штатів. А відповіді на наші запитання ми маємо отримати відчоловіка, який не викликає довіри… Демократам байдуже на вас - вони просто використовують вас, пан Коен”.

Комітет фактично обговорив уже відомі та оприлюднені раніше факти із окремими новими деталями.

1) Майкл Коен продемонстрував чек на 35 тисяч доларів, підписаний Дональдом Трампом від 1 серпня 2017 року – тобто коли він вже був президентом. Як стверджує Коен, гроші були частиною компенсації його особистих витрат. За кілька днів до президентських виборів адвокат заплатив відомій порно-зірці Стормі Деніелс за її мовчання про інтимний зв’язок із Трампом. Загалом, платіж здійснили 11-а окремими чеками на загальну суму 135 тисяч доларів.

2) Також Коен продемонстрував документи, які Трамп надав Дойче Банку в 2011-2013 роках для отримання кредитів. Папери містять інформацію, яка була завідомо неправдивою, що є ознакою банківського шахрайства.

3) За словами колишнього адвоката, протягом передвиборної кампанії у 2016му році, Дональд Трамп продовжував перемовини щодо побудови “Trump Tower” у Москві.

4) Також Коен був свідком того, як син Трампа, Дональд Трамп-молодший, інформував батька про призначену зустріч з російською юристкою, Наталією Весельніцькою. Вона мала передати компромат на демократів.

5) Окрім того, Дональд Трамп погрожував представникам власної школи та університету в яких він навчався, щоб ті приховали інформацію про його низькі оцінки та слабкий результат випускного екзамену.

6) Колишній адвокат чинного президента також розповів, що у 2013му році Дональд Трамп наказав створити “фіктивного покупця”, який мав придбати портрет Трампа на аукціоні за найвищою ціною. В результаті картину віддали за 60 тисяч доларів, а Дональд Трамп зробив публікацію у своєму Твіттері, де висловив здивування, що його портрет, мовляв, виявився найдорожчим лотом аукціону. За словами Коена, це є прикладом “его” Дональда Трампа. Це також стало прикладом його фінансових махінацій, бо за власний портрет Трамп заплатив із свого благодійного фонду. Картину він залишив собі, тобто таким чином він використав благодійні кошти у власних інтересах.

Фото: EPA/UPG Виступ Трампа перед Конгресом, 5 лютого 2019.

Найцікавішою інформацією, яку Коен оприлюднив на засіданні комітету були зв’язки Трампа з WikiLeaks і Джуліаном Ассанжем. Коен заявив, що Трамп заздалегідь знав про плани WikiLeaks опублікувати електронне листування, отримане через хакерський злам Демократичного національного комітету. Це поки що найвагоміше звинуваченням Коена проти Трампа, адже воно пов'язане із розслідуванням імовірних зв'язків Трампа з Росією.

"Пан Трамп включив пана Стоуна на гучному телефонному зв'язку. Стоун сказав Трампу, що він щойно спілкувався з (засновником WikiLeaks – авт.) Джуліаном Ассанжем і що Ассанж повідомив про масштабний злив інформації електронного листування, який станеться за кілька днів і вагомо зашкодить кампанії Гілларі Клінтон. Трамп відповів, щось на зразок "було би чудово", - розповів Коен присутнім у комітеті.

Нагадаємо, що спецпрокурор Роберт Мюллер вже заявляв, що перед тим, як WikiLeaks оприлюднив листування Клінтон, російські військові здійснили хакерську атаку на центр демократів. Своєю чергою журналісти CNN, посилаючись на власні джерела, стверджують, що президент Трамп, відповідаючи на питання спецпрокурора Мюллера, письмово заперечив, що його радник Роджер Стоун повідомляв про WikiLeaks.

Українське питання

Розмовляючи про зловживання благодійним фондом Трампа, конгресвумен від демократів попросила Коена навести відомі йому приклади. Він згадав пряме включення Трампа на панельну дискусію в рамках конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES).

“Так. Був контракт для українського олігарха Віктора Пінчука, яким я займався особисто від імені Дональда Трампа. Його запросили взяти участь на україно-американському економічному форумі. На жаль, у нього не вийшло бути присутнім особисто, але вони поспілкувались наживо через Skype, протягом 15 хвилин. Розмова була із паралельним перекладом. Така 15 хвилинна розмова коштувала 150 тисяч доларів. Дональд Трамп наказав мені провести оплату через його благодійний фонд”, - розповів Коен.

“Платіж від пана Пінчука "цікавий тим, що він надійшов від іноземця під час президентської кампанії - це виглядає як спроба купити вплив", - прокоментував американським ЗМІ колишній керівник відділу податкової служби Маркус Оуенс, що контролює звільнення від оподаткування організацій. Він назвав таке пожертвування «нетиповою сумою грошей за коротку промову».

Фото: EPA/UPG Рудольф Джуліані

Згадали також і про українське коріння Майла Коена. Говорячи про його безпеку як свідка, який проходить у справі проти президента, конгресвумен від демократів нагадала інтерв’ю із чинним адвокатом Трампа Руді Джуліані. Розмовляючи із ведучим CNN Джеймсом Таппером Джуліані звернув увагу на тестя Коена і заявив, що родич екс-адвоката Трампа, імовірно, мав зв'язки із організованою злочинністю. Однак, єдиною підставою для своїх підозр Джуліані назвав українське походження тестя Коена.

“ДЖУЛІАНІ: Це стосується його тестя. Ми говорили про українців. Так от, його тесть - українець.

ТАППЕР: Але це не злочин.

ДЖУЛІАНІ: Його тесть володіє мільйонними статками.... Звичайно, це не злочин. Я кажу вам, що він виходець із України. Це важливо – бо він може мати зв'язки із організованою злочинністю.

ТАППЕР: Лише тому що він українець?

ДЖУЛІАНІ: ...Майкл Коен заперечує це .... Ну, в Україні існують організовані злочинні групи, існують організовані злочинні групи в Росії.

ТАППЕР: Організована злочинність існує повсюдно: організована злочинність у Брукліні, організована злочинність у Бронксі”.

Власне сам Майкл Коен заявив, що боїться за своїх родичів і вважає що Трамп або люди, які підтримують чинного президента, можуть заподіяти шкоду його сім’ї.

Загалом, виступ Коена був емоційним, він часто плакав згадуючи про дружину та дітей і вислуховував жорстоку критику від республіканців.