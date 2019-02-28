Габсбургский счёт

Расследование по делу бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта приводит и группу спецпрокурора Роберта Мюллера, и журналистов к новым и новым открытиям. Открытиям, которые для нас с вами важны не менее, а то и более, чем для самих американцев. Потому что они позволяют приоткрыть завесу над тем, как еще недавно делалась украинская политика. Хотя почему недавно - может, она и сейчас так делается? Ведь хотя Манафорт в тюрьме, его украинские клиенты - на свободе и при деньгах.

Фото: celebsiren.com Пол Манафорт

Следствие обнаружило существование так называемой «Габсбургской группы», в которую входили высокопоставленные европейские чиновники - и не только отставные. Сейчас говорят, по меньшей мере, о трёх - бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр , бывший премьер-министр Италии Романо Проди и бывший президент Польши Александр Квасьневский. Эти люди были как бы экспертами Манафорта, но не только. Квасьневский, например, «тайно передавал Манафорту информацию о планах и возможных действиях Европарламента в отношении Украины». Напомню, что это происходило еще тогда, когда бывший глава Польши посредничал в вопросе об освобождении Юлии Тимошенко.

Не менее интересна и роль Романо Проди. В деле есть упоминание о колонке, которую бывший итальянский премьер опубликовал на страницах The New York Times 20 февраля 2014 года - журналисты «Голоса Америки», которые рассказывают об этом, напоминают, что это уже было время массовых расстрелов на Майдане. Тем не менее господин Проди пишет о необходимости диалога не только власти и оппозиции, но и Запада с Путиным - чтобы сохранить тот «хрупкий мост», которым является Украина. Эта тема Украины-моста красной нитью проходит через весь текст Проди и является отражением представлений российского руководства о сути украинской государственности на данный момент. Потому что если Украину пока что нельзя заграбастать, то нужно оставить ее «мостом», буридановым ослом между Россией и Западом. Чтобы заграбастать как-нибудь потом.

И все бы хорошо - приличная газета, уважаемый политик. Если бы только вот заказчиком этого материала не был бы Манафорт, а Проди не получал бы от него - как и другие участники группы - огромные гонорары, которые утаивал от налоговых служб.

А теперь просто вспомним слова Романа Проди, сказанные им еще в 2004 году, когда он был главой Еврокомиссии - что Украина никогда не вступит в Евросоюз. Конечно, интересно было бы понять, отражали ли эти слова подлинные убеждения маститого политика или тоже были сказаны за деньги?

Фото: EPA/UPG Президент России Владимир Путин (слева) и экс-премьер-министр Италии Романо Проди во время заседания Валдайского дискуссионного клуба, Валдай, Россия

Повторюсь, что вышеуказанными фигурами список лиц, которые сотрудничали с Манафортом, не ограничено. Один из турецких участников группы был действующим, а не отставным политиком и рассказывал заказчику подробности переговоров своего шефа, Реджепа Эрдогана с президентом Обамой и вице-президентом Байденом в мае 2013 года - тоже по украинскому вопросу. Следствие пока что не называет имени этого человека, но известно, что Эрдогана сопровождали два чиновника - министр иностранных дел Ахмет Давутоглу и глава разведывательной службы Хакан Фидан .

Ну и, конечно, сами американцы. «Голос Америки» рассказывает, как один из них, Алан Фридман, бывший колумнист газеты The Wall Street Journal, бизнесмен и автор книг, отправил Манафорту записку с предложением «создать небольшой хор из европейских политиков высшей лиги, чтобы те в качестве третьей стороны хвалили украинское правительство» . Вот вам и секрет странных статей и высказываний, все время появлявшихся на страницах западных СМИ во времена Януковича. Мы думали, что они чего-то не понимают, а они прекрасно все понимали.

Скажу честно, для меня во всей этой истории никакой сенсации нет. Я и раньше понимал - да что там, понимал, знал, что среди западных политиков немало людей, готовых оказывать легальные и нелегальные услуги, а тексты в западных изданиях покупаются не хуже, чем в украинской - только по более сложной процедуре. Просто благодаря расследованию Мюллера все это приобрело солидную доказательную базу, стало достоянием широкой публики и требует выводов.

Фото: EPA/UPG

Не сомневаюсь, что американское правосудие и общественность свои выводы сделают. Но пора бы сделать выводы и нам. Отнюдь не каждый западный политик - даже тот, кто демонстрирует нейтралитет и взвешенность и не замечен в особых симпатиях к Москве, выражает свою собственную точку зрения. Отнюдь не каждый западный журналист честен. Отнюдь не каждый западный дипломат выражает позицию своего, а не чужого правительства. Запад не населён роботами. Среди его представителей есть как честные люди, так и те, кто способен за хорошие деньги поставить под угрозу национальные интересы своей страны. И уж тем более поставить под угрозу наши национальные интересы - потому что Украина это какая-то бессмысленная окраина то ли Европы, то ли России, мост, еще там что-то. И если на обрушении этого моста или на превращении его в российский придаток можно хорошо заработать, то почему бы и нет?

Мы должны судить этих людей по «габсбургскому счету» Манафорта - то есть понять, что оплаченная глупость все равно остаётся глупостью, что совершенно невозможно соглашаться с тем, что не соответствует нашим интересам. Между тем у нас уже появился целый слой людей - политиков, журналистов, активистов - которые считают, что все, что мы слышим от любого представителя Запада - истина в последней инстанции. И нужно взять под козырёк и выполнять.

Среди этих людей тоже есть очень разные фигуры. Есть просто конъюнктурщики, которым плевать и на Украину, и на Запад и которые просто так зарабатывают деньги. А есть старательные дураки, которые верят, что если просто слушаться западного дядю, то у нас все получится. И то, что этот дядя может просто петь с путинского голоса за деньги, им в голову не приходит.